Diseñador indígena llevará su talento a NY

Una historia de éxito se teje en México; es la vida misma del diseñador Alberto López, un tejedor tzotzil originario de Magdalena Aldama, Chiapas, su historia conquistó las redes sociales luego de que en abril de 2019, la Red Alemana para los Derechos Humanos en México, compartió un video donde el artesano contaba cómo tuvo que enfrentarse a roles de género, para conseguir su sueño de ser tejedor.

"Un hombre que trabaja tejiendo en telar es mal visto, pero yo quería aprender a tejer", comparte López en el video que se volvió viral; y los frutos a su esfuerzo tal como sus creaciones, ya son tangibles; pues ha recibido invitaciones de exposición internacional, para exhibir su trabajo en el Festival

Internacional Fashion Week 2020, en la famosa semana de la moda en Nueva York.

Además, fue invitado por la Universidad de Harvard para ser parte de un ciclo de conferencistas en el panel Social Movements The Fight Against Racism and Exclusion. Luego de años de trabajo López creó K´uxul Pok, marca en la que agrupa sus fabulosos diseños creados a mano, y empleó a varias mujeres de su comunidad para que con su trabajo, puedan tener una mejor calidad de vida ellas y sus familias.

"Mi meta es apoyar a mis compañeras, necesitan medicamentos y educación, la idea es aprovechar para poder sumar. Además, quiero hacer pláticas con jóvenes, porque nos ha ganado el machismo, para decirles que todo lo que quieran hacerlo pueden lograrlo", compartió.

Entre los proyectos de Alberto destaca narrar sus vivencias en un libro. "Yo tengo un sueño, tengo ya un catálogo de todos nuestros diseños, y también quiero hacer un libro, de lo que he pasado, de lo que he sufrido... fue muy duro para mí, estuve escondido en cuatro paredes trabajando, encerrado en mi casa", finalizó. (Con información de Agencias)