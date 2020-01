Director de "Doctor Strange 2" abandona la producción

Scott Derrickson, director de Doctor Strange in the multiverse of madness, segunda entrega de la saga cinematográfica, se ha retirado de la producción en lo que se ha manejado como diferencias creativas.

"Marvel Studios y Scott Derrickson se separaron amigablemente en Doctor Strange in the multiverse of madness, debido a diferencias creativas. Estamos agradecidos con Scott por sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel", destacó el estudio en un comunicado para Variety.

"Marvel y yo acordamos mutuamente separarnos debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo", escribió el cineasta, quien se encargó de la primera entrega del personaje, en sus redes sociales.

Cuando fue anunciada la secuela de Doctor Strange, Derrickson reveló que sería la primera película de terror en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual fue reforzado por el protagonista Benedict Cumberbatch, quien destacó que se preparaba para dar "algunos sustos".

Como parte del Universo Extendido de Marvel, algunos de los personajes que debutarán en Doctor Stranger 2, que tendrá estreno en mayo de 2021, serán retomados en las series originales de Disney+, Loki y WandaVision.