Dime cuando tú llega para conquistar tu corazón

Un tímido joven mexicoamericano viaja a la Ciudad de México para cumplir con el anhelo de su abuelo, quien antes de morir le dejó un listado de cosas por hacer, entre ellas, enamorarse. Dime cuando tú, protagonizada por Ximena Romo y Jesús Zavala, se estrena este 25 de diciembre.

La ópera prima de Gerardo Gatica busca alejarse de los estereotipos del género, parte de lo que logró tras una revisión del personaje femenino. "Me dio la oportunidad de construirlo, así que no quería que fuera como los personajes femeninos típicos y que sufren por amor, sino una chica que siguiera sus propias reglas... no la guapísima de la que todos se enamoran, sino que fuera su personalidad la que atrajera a Will", explica la actriz Ximena Romo.

"Lo más complicado de la cinta fue encontrar el tono correcto, cuando apareces tanto tiempo en escena corres el riesgo de engolosinarte o caer en el pastelazo", dice Jesús Zavala sobre su personaje, cuyo éxito laboral contrasta con la timidez con la que se desenvuelve en el plano social.

El filme cuenta con la participación de Verónica Castro, quien conoce a Gatica desde hace muchos años, ya que es amigo de su hijo, Michelle Castro, fotógrafo en la producción. "Es bonito apoyar a jóvenes talentosos y servir como soporte de un elenco muy lindo y que tienen ganas de hacer cosas novedosas, qué mejor que en este momento que necesitamos de amor, la película es puro amor porque es sobre la ilusión de estar enamorado", expresó.