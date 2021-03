Difunden último video de 'Cepillín' antes de fallecer

Con esa alegría que caracterizaba a "Cepillín", así fue como paso los últimos días en el hospital.

El "payasito de la tele", como era conocido, grabó uno de sus últimos videos mandando felicitaciones a un gran amigo, quien para él era como su "casi nieto".

no saben cómo valoro este tipo de detalles de el Sr Ricardo Gonzales

En la grabación se le escucha contento a pesar de estar en "bata" para seguir felicitando a su querido amigo.

"Manuel Razo yo lo felicito, así como me ven bata, así como me ven aquí en el hospital, pero no podía dejar de felicitar a mi amigo ,casi mi hermano"