Diego Verdaguer asegura que tiene canciones inéditas de Joan Sebastian

El cantante de origen argentino Diego Verdaguer no deja de recordar a su amigo, el cantautor Joan Sebastian, a quien a más de cuatro años de su muerte no sólo le sigue enviando mensajes afectuosos, sino que además quiere honrarlo con algunas canciones inéditas que tiene a su lado y que algún día espera dar a conocer.

Aunque ha declarado a la prensa que no está seguro cuándo lo hará, él espera concretar este anhelo porque está convencido de que gustará, así como ocurrió con su disco "Mexicano hasta las pampas 2", con el que dejó huella en la canción mexicana con mariachi romántico gracias a temas como "Voy a conquistarte", de la autoría de "El Rey del Jaripeo". "Siempre lo he dicho, en la última etapa de mi carrera si he cantado con mariachi fue gracias a Joan Sebastian".

Verdaguer y su esposa, la también cantante Amanda Miguel, se preparan en estos momentos para presentar el nuevo espectáculo "A la carta", que en su primera etapa estará conformado por una serie de seis conciertos en los que el público que haya comprado su boleto para el "show" podrá elegir el tema de su preferencia.

En días pasados los artistas explicaron que la gente tendrá la oportunidad de enviarles a una dirección electrónica que en breve darán a conocer, el nombre de la canción que les gustaría escuchar, ya sea del repertorio de Diego o de Amanda. Van a cantar acompañados de piano, guitarra y sus demás músicos de una forma muy íntima. Su hija Ana Victoria es la productora de este concepto, por lo que en alguna de las presentaciones ella estará.

Por otra parte, el intérprete de "Ladrona" y "Pasadiscos" está de plácemes porque es la imagen del sorteo 257 de la Lotería Nacional que se celebrará el 12 de febrero próximo, en homenaje a sus 50 años de trayectoria musical. El pasado miércoles fue dado a conocer el billete, y al respecto el cantautor nacionalizado mexicano mencionó: "Nunca dejaré de ser argentino, ni nunca mexicano". Más tarde, en sus redes sociales publicó: "Gracias a este hermoso país y su gente por considerarme un mexicano más".