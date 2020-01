Diana Bovio abraza a la comedia

Han pasado casi diez años desde que Diana Bovio abandonó su hogar en tierras regias para partir a la Ciudad de México y perseguir su sueño de convertirse en actriz. Ahora, la regia es una de las figuras más cotizadas dentro de la comedia, un género para el que ha demostrado tener un gran talento.

"Cuando llegué a la capital yo quería hacer puro drama, me sentía una actriz muy densa y muy dramática, y de pronto la comedia fue el género que me abrió las puertas en la industria y que me tiene ahorita cumpliendo este sueño tan lindo y deseado. Pero la verdad es que me gustan todos los géneros", compartió.

Actualmente, la artista puede ser vista en la televisión con Los Pecados de Bárbara, serie que protagoniza y se transmite por Las Estrellas. "Bárbara me enseñó muchas cosas, creo que me animó a dar pasos en mi vida que a lo mejor no me había atrevido; me fui a vivir sola, a ser completamente independiente, a apostarle más a mi carrera", expresó.

Sobre el proyecto, Bovio señaló que en éste se presenta a la mujer de una manera distinta. "Tratamos salir de los clichés. De alguna forma Bárbara es una mujer que no sigue las reglas, que presiona los botones de la gente y los saca de su zona de confort, y creo que pocas veces se ven personajes así en la televisión", declaró la actriz, quien la semana pasada estrenó Cindy La Regia.

Sobre la cinta que se posicionó en el segundo lugar de la taquilla mexicana durante el fin de semana, la regia comentó: "Ahora me tocó interpretar a una chilanga. Es un proyecto del que estoy sumamente orgullosa y feliz y emocionada de que la gente lo vea. Es una película súper femenina, con mucho girl power".

Por otra parte, Diana se encuentra esperando el estreno de Lecciones para Canallas, filme donde comparte escena con Joaquín Cosío. "Es un actorazo y una persona muy generosa, receptiva y para mí fue una gran experiencia de aprendizaje, y me la pasé muy bien", afirmó.

Tiene agenda llena

Para lo que resta de este 2020, Bovio tiene programado grabar una serie para una plataforma de streaming, filmar algunas cintas y además planea regresar al teatro en el mes de noviembre. "Ahorita ya tengo casi todo el año cerrado y la verdad eso me llena de emoción", reveló.