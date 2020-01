Descifran lo que escriben y lo que realmente quieren decir en los correos electrónicos del trabajo

¿Alguna vez has enmascarado tu exasperación bajo un velo de cortesía agradable y profesional mientras respondías un correo electrónico en el trabajo? Si la respuesta es sí, probablemente te relacionarás con este hilo viral de Twitter que decodifica lo que los empleados dicen y lo que realmente quieren decir en los correos electrónicos.

La usuaria de Twitter Delia Paunescu comenzó el hilo compartiendo su ejemplo favorito de jerga corporativa. "'Estoy un poco confundida' es, con mucho, mi favorita: es la ira absoluta enmascarada como una cortesía profesional", escribió, pidiendo a los usuarios de Twitter que compartan sus propias "frases insufribles de trabajo".

i've recently become obsessed with all the insane corporate ways we say normal things to each other.



"I´m a little confused" is by far my favorite - it's absolute rage masked as a professional pleasantry.



what are some of your best/most insufferable work gibberish phrases?