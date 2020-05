Demo inédito de Paul McCartney y Ringo Starr es subastado

Se trata del sencillo ´Angel In Disguise´ escrito por el dúo en 1992

Una canción inédita, coescrita por los exBeatles, Paul McCartney y Ringo Starr, se venderá en una subasta para destinar fondos a la lucha por el brote causado por el COVID-19.

El demo de Angel in Disquise fue grabado para el álbum solista de Ringo, ´Time Takes Time´, en 1992, aunque finalmente no quedó en la selección final, por lo que ahora el casete que la incluye será subastado por el ex DJ de Radio Luxemburgo, Tony Prince.

Sobre las ganancias del tema -que se calculan que sean más de 20 mil libras esterlinas- se donará una cuarta parte a NHS Charities Together COVID-19 y la diferencia pasará al proyecto de la estación de radio Prince´s United DJ.

En el casete -disponible en línea en Omega Auctions el 19 de mayo, con algunos otros objetos- se pueden escuchar dos versiones de ´Angel in Disguise´, una en la voz de McCartney y la otra en la de Starr, en donde también se incluye la canción llamada ´Everyone Wins´, de este último, que finalmente formó parte de su disco ´Y Not´, en 2010.