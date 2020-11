Una atracción peligrosa: Demián Bichir estrena Danyka

Monterrey.- La cinta Danyka, presenta la atracción casi irresistible entre un escritor de mediana edad, interpretado por Demián Bichir, y una adolescente interesada en la literatura a la que conoce en una playa solitaria. La idea de Danyka la comenzó a trabajar el director australiano-mexicano Michael Rowe, por lo menos desde hace cinco años.

"Creo que es perjudicial para el arte limitarte de temas. Nada más porque uno se tape los ojos y no hable no desaparecen. Que sólo se puedan tratar temas de la sexualidad adolescente de manera velada y políticamente correcta me parece un desacierto para el mundo artístico", expresó el cineasta.