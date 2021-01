¿Demi Moore se hizo algo en el rostro? Desata rumores de cirugía plástica

PARÍS.- La actriz Demi Moore ha provocado rumores de que se sometió a una cirugía plástica después de verse muy diferente en la pasarela.

La protagonista de "Ghost", de 58 años, formó parte del desfile de la firma italiana Fendi en la Semana de la Moda de París, luciendo un look que algunos llamaron "irreconocible".

Se veía glamorosa con un top en V de generoso escote que ocultaba sus manos con pantalones a juego, que se puso con un par de pendientes maxi.

Pero los fanáticos notaron que había algo muy diferente en su rostro, ya que sus pómulos se veían mucho más definidos.

Muchos se dirigieron a las redes sociales para realizar comentarios muy poco favorables, especialmente, porque en alguna ocasión la actriz no se mostraba partidaria de los retoque estéticos.

"No me gusta la idea de tener una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis. El bisturí no te hará feliz", dijo Demi en una entrevista de 2007 con Marie Claire.