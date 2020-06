Del Toro informa que producción de Pinocho se retoma junto a una nueva serie animada

Los Ángeles.- Guillermo del Toro retomará la producción de su versión fílmica de Pinocho y estrenará serie en plataforma digital.

El cineasta mexicano anunció en su cuenta de Twitter que se alejará por dos semanas de esta red social y seguirá con dichas actividades.

Off Twitter for a couple of weeks. Writing, plus Wizard launches in early, early August and we restart Pinocchio production slowly! See you on the other side!