Declaran que Ochmann rechazaba proyectos por ordenes de Aislinn

México.- Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez dieron a conocer su separación mediante sus redes sociales, siendo el actor quien semanas después hiciera la petición del divorcio.

Tras lo ocurrido, una fuente cercana a la pareja relató al portal TVNotas los diversos detalles que hicieron que su matrimonio fracasara.

"Te puedo decir que esta separación se da porque Mauricio no era feliz al lado de Aislinn. Porque una cosa fue el noviazgo y cómo se dieron las cosas entre ellos, un flechazo, pero con el tiempo y ya viviendo juntos, él se dio cuenta de que se precipitó al casarse sin haber conocido bien a Aislinn", mencionó.

Añadió, que la actitud de la protagonista de ´La Casa de las Flores´ cambió demasiado al grado de prohibirle a Ochmann aceptar nuevos proyectos para que se quedará a cargo de su hija mientras ella filmaba.

"Llegaba a decirle que él tenía que rechazar algún trabajo para que la nena no se quedara sola. ¡Imagínate!, ella sí quería hacer sus cosas, pero él no podía. Por amor, él aguantaba sus locuras, pero se cansó de que ella quisiera controlarlo, y cuando Aislinn quiso cambiar, Mau le dijo que ya no era feliz a su lado", continuó.