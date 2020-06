Dear Class Of 2020: La graduación virtual que cuenta con invitados como Obama, BTS y Lady Gaga

Los estudiantes que se gradúen en 2020 vivirán una situación sin precedentes: sin fiesta de clausura del curso, sin entrega de diplomas sobre el escenario, sin ágape, cena ni fiesta post-evento. Pero para que el esfuerzo se vea recompensado de alguna forma, YouTube, de la mano de un gran número de celebridades ha decidido organizar una ceremonia alternativa que podrá visionarse en cualquier parte del mundo desde su canal Origins el próximo 6 de junio.

"#DearClassof2020, sabemos lo duro que has trabajado para llegar a la graduación, por lo que queremos celebrarlo. Únete a nosotros y a algunos amigos en el evento de transmisión en vivo 'Graduate #WithMe'. Desde discursos de iniciación hasta actuaciones musicales, ¡esto es para ti!"

#DearClassof2020, we know how hard you´ve worked to make it to graduation so we want to celebrate you. Join us and a few friends in a Graduate #WithMe livestream event. From commencement speeches to musical performances, this one´s for you! June 6, https://t.co/dL6UgwLFWL pic.twitter.com/UakYWz4Q05