'De viaje con los Derbez' estrena su segunda temporada

Después de viajar a Marruecos en su primera temporada, la familia Derbez vuelve a las andadas ¡por carretera! Eugenio Derbez, su esposa y sus hijos se montan en una casa rodante para recorrer zonas rurales de Estados Unidos.

El drama, los momentos graciosos e incluso espirituales están a flor de piel en De viaje con los Derbez, que estrena su segunda temporada este jueves en Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico, y en Amazon Prime en Latinoamérica.

“Conoces mejor el mundo por carretera que en avión. El hecho de estar encerrados durante un mes con toda la familia nos hizo conocernos más, platicar más, tocar temas más profundos. Fue una gran decisión viajar por carretera”, afirmó Eugenio Derbez.

Después de la primera temporada, en la que viajaron por primera vez juntos, no todos en la familia estaban listos para hacer una nueva travesía y encima llegó la pandemia, por lo que parecía algo imposible de lograr. “Fui muy valiente y fui de las que sí quería (hacerlo)”, dijo la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, quien en la primera temporada pasó más de un susto por las ocurrentes aventuras en las que se enfrascaba el actor, como tratar de encantar serpientes.

Rosaldo destacó las memorias que están creando para su hija de 6 años, Aitana, con sus medio hermanos Vadhir, José Eduardo y Aislinn, hijos de Derbez de relaciones anteriores: “La primera vez que se subió a un camello, la primera vez que vio un alce, todas estas cosas no tienen precio. Entonces me aguanto lo que me tenga que aguantar”, señaló.