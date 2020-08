De Niro y Al Pacino coincidirán de nuevo en el set

Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. Todas estas figuras de Hollywood están negociando su incorporación a Gucci, una potente película que está preparando Ridley Scott y en cuyo elenco estelar ya figura como protagonista confirmada Lady Gaga.

El portal Deadline aseguró que MGM también está en conversaciones con Jack Huston y Reeve Carney para que se sumen a esta película sobre el asesinato de Maurizio Gucci, un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

De Niro (doble ganador del Óscar por The Godfather: Part II y Raging Bull, y Pacino ganador de la estatuilla por Scent of a Woman son dos de los mejores actores de la historia y el año pasado cruzaron sus caminos en la monumental The Irishman de Martin Scorsese.

Adam Driver y Jared Leto, completarían este elenco de lujo. Gucci será la primera cinta para la cantante Lady Gaga después de su triunfal debut como protagonista en la pantalla grande con A Star is Born.