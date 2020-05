Danna Paola se desnuda para presumir tatuaje en Instagram

Danna Paola, quien se ha mantenido muy activa en redes sociales en la cuarentena, aprovechó su Instagram para compartir una imagen en la que aparece desnuda luego de tomar una ducha.

En la instantánea en blanco y negro la actriz y cantante posa sexy como Dios la trajo al mundo, mientras muestra su tatuaje con forma de beso en la espalda, lo que hizo elevar la temperatura de sus seguidores.

"Buenos Aires – 19. No funciona para todo, si siempre ´ojos que no ven, corazón que no siente´ te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba", escribió la cantante en su publicación.

Como era de esperarse, la fotografía ha provocado hasta el momento más de 2,300 millones de me gusta y más de 6 mil comentarios y piropos. "Hermosa siempreπŸ‡¦πŸ‡·πŸ’š", "Preciosa tuu😻😻😻", "La más hermosa!!❀️", "Waa tanta belleza en una mujer πŸ₯°πŸ˜»πŸ’˜" y "Barbie Latina 😍β™₯️", fueron alguno de los comentarios de los seguidores.