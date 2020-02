Danna Paola pensó en abandonar su carrera artística

Aunque en la actualidad la actriz mexicana Danna Paola está viviendo el mejor momento de su carrera, pues goza de la internacionalización que le ha dejado a su participación en el serial "Élite", nadie pensaría que hace algún tiempo estuvo a punto de olvidarse de los sets de grabación y de los escenarios teatrales.

Lo que más sorprendió de lo que declaró a un programa de televisión de emisión nocturna, producido en España, es que tenía en mente dedicarse a la cocina.

"Hace siete años estuve a nada, a punto, de retirarme del medio artístico porque estaba un poco harta de todo y quería meterme a estudiar gastronomía en el cordon-bleu", dijo durante la charla que sostuvo con David Broncano, anfitrión de la emisión La Resistencia.

Con la pregunta "¿Tienes tequila?", que hizo la intérprete de "Oye Pablo" al anfitrión, empezó la charla en donde Danna recordó que con tan sólo siete años de edad puso en su lugar, a bofetadas, a una compañera, años más grande que ella, lo que hizo pensar que se refería a Belinda, "porque me estaba diciendo que yo, pues estaba fea, que no sé qué y me molestaba".

Como lo hacen muchos mexicanos, Danna Paola, no llegó al set de grabación con las manos vacías, y entregó a David Broncano una réplica de la máscara que usaba el luchadoy y actor "El Santo" en sus películas y arriba del ring.

Quien interpretara a María Belén en la telenovela del mismo nombre, con apenas seis años de edad, también recordó que poco después de que consideró alejarse de los escenarios realizó una de las participaciones teatrales más significativas de su carrera.

"Llegó a mi vida una obra de teatro que hice en México, 'Wicked'. Por eso me mantuve en esto y empecé a creer en mí como cantante. Siempre sufrí mucho bullying por eso, la gente no creía en mí y no me tomaba en serio".

Hace unos días Danna Paola concluyó su participación como juez de una emisión de búsqueda de talentos vocales.