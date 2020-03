Daniel Radcliffe dice que Harry Potter lo convirtió en un alcohólico

Daniel Radcliffe ha culpado al papel de Harry Potter por convertirlo en un alcohólico.

El actor británico hizo la revelación en una entrevista reciente con BBC Radio 4.



Le dijo a la anfitriona Lauren Laverne: "Si saliera y me emborrachara, de repente me daría cuenta de que hay interés en eso porque no es solo un chico borracho. Es 'Oh, Harry Potter se está emborrachando en el bar'".

Radcliffe dijo que interpretar al niño mago "tenía algún tipo de interés para las personas y también un interés ligeramente burlón", y agregó: "Es intrínsecamente divertido para las personas".

El actor le dijo a Laverne que "[su] forma de lidiar con eso [era] solo beber más o emborracharse más, así que hice mucho de eso durante unos años".

Continuó: "Mucho de lo que bebí fue al final de Potter y durante un tiempo después de que terminó, fue pánico, un poco sin saber qué hacer a continuación, sin estar lo suficientemente cómodo como para permanecer sobrio".

Radcliffe, quien ha estado sobrio desde 2010, elogió a su familia y amigos en el set por brindarle "suficiente perspectiva sobre mi vida" para ayudarlo en los momentos difíciles.

El actor dijo anteriormente que intentó dejar de beber varias veces y finalmente lo hizo con la ayuda de amigos.

"En última instancia, fue mi propia decisión", dijo a fuera de cámara. "Como me desperté una mañana después de una noche diciendo, 'Probablemente esto no sea bueno'".

Radcliffe aprovechó a desmentir los rumores de coronavirus positivo. Incluso hasta bromeó con la noticia falsa.

"Creo que es sólo porque me veo enfermo todo el tiempo, así que puedes decirlo de forma creíble sobre mí porque estoy muy pálido", dijo. "Eso es Internet. Me halaga que me hayan elegido". Antes que se revelará la noticia de Tom Hanks, un tuit alarmó a Internet. Este declaraba: "ÚLTIMO MOMENTO: Daniel Radcliffe da positivo en el test de coronavirus. Se dice que el actor es la primera persona famosa en ser confirmada públicamente".

Radcliffe se encontraba recientemente actuando en la obra Endgame, en el teatro The Old Vic en Londres. Pero terminó su producción dos semanas antes de lo anticipado debido al brote de coronavirus.

(Con información de Independent)