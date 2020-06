Daniel García, protagonista de "Ya no estoy aquí", cuenta su historia

MONTERREY.- La película "Ya no estoy aquí", dirigida por Fernando Frías, se ha colocado en México como una de las preferidas en Netflix, luego de su estreno el pasado 28 de mayo. En Estados Unidos ocupan el noveno entre las cintas más vistas.

Y no es para menos, esta producción carga bajo el hombro una trayectoria internacional, en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019, se llevó el premio a Mejor cinta; además, fue galardonada en el Festival de Cine de El Cairo en donde recibió el premio en la categoría de Mejor actor, que se llevó el regiomontano Juan Daniel García Treviño; también formó parte de diversos festivales como el Gotemburgo en Suecia o el TriBeCa en Nueva York.

Con una perspectiva poco vista en el cine de la sociedad de Monterrey, ´Ya no estoy aquí´, relata la vida de Ulises Samperio, un joven de 17 años que lidera una banda llamada los ´Terkos´, la cual goza de escuchar cambias e ir a fiestas y bailes como parte de la cultura Kolombiana que se popularizó años atrás en la ciudad. Después de un mal entendido con un cártel local, el joven huye del país para vivir en la ciudad de Nueva York, donde el choque cultural se hace presente.

Juan Daniel García Treviño, quien creció en la colonia Alianza Real, en Escobedo, habló con Alejandro Reyna Aguilar, director general del Instituto Estatal de la Juventud, y contó algunos detalles de su vida y cómo se le presentó la oportunidad de incursionar en la actuación.

Antes de ser actor, Daniel se dedicaba a la música, esto después de que decidiera abandonar sus estudios para dedicarse de lleno a perseguir su sueño de ser artista.

"Ahorita a lo que le estoy echando es a la actuación pero yo desde los nueve años le di a la música. La primaria la terminé, pero el certificado no me lo entregaron y has de cuenta que no estudié la primaria y cuando quise estudiar la secundaria ya no me lo dieron", cuenta.

"Me llegó una oportunidad de aprender música y me pusieron un maestro, fue por parte de Clara Luz y por Organización Social del Delito de aquí de Escobedo, fue la manera de que yo salí de la escuela y me enfoqué más en la música, después seguí ensayando pero como ahí no me pagaban yo me tuve que poner a buscar un trabajo y me metí a trabajar con un soldador", relata.

Sobre lo que algunos piensan que para tener éxito hay que estudiar una carrera, un doctorado, Daniel dijo que "lo que me pasó a mí fueron oportunidades que se me dieron en la vida porque yo no estudié, nunca me fui por la intención de estudiar una carrera, me gustaba la música, me gustaba ser soldador, me gusta mucho la soldadura, y trabajar en soldadura todavía me gusta bastante, pues le di, me gustó, aprendí, y yo me imaginaba ser un buen soldador".

ASÍ SE LE PRESENTÓ LA OPORTUNIDAD DE HACER CINE

El joven actor y músico tuvo la oportunidad hace tres años de abrir un concierto de Celso Piña, y fue poco tiempo después que se le presentó la oportunidad de incursionar en la actuación, luego de que vieran su desempeño en el escenario, con su banda El Son de Kumbia.

"Mi coach tenía un amigo que era director de cine (Fernando Frías) y lo invitó a hacer casting para esta película ("Ya no estoy aquí"), ellos fueron los que me hicieron la entrevista", cuenta.

Le dijeron que estaban buscando chavos con sus características, por lo que decidió aplicar y se quedó con el protagónico.

Para preparar el personaje, Juan Daniel recuerda: "dejé de ir días a trabajar para ponerme a ensayar pasos de bailes porque yo no sabía bailar, saqué pasos de baile y se los fue enseñando a ellos y vieron que le estaba echando ganas".

CÓMO A REACCIONADO ANTE EL ÉXITO

Pese a que ahorita es el actor mexicano del momento por el éxito que ha tenido la película asegura que se siente "demasiado controlado, no me siento emocionado ni nada de esto, no siento que me vaya a descontrolar de alguna manera, trato de asumirlo, a lo mejor todavía no me cae el veinte".

"Cuando me dijeron 'ganaste como mejor actor en Egipto, en el Festival del Cairo', dije 'aaah ok y qué #%$ es eso, qué gané, me van a dar dinero o qué %$&', me dieron un pinche premio y dije '¿qué esto?, ¿lo empeño o qué hago con esto?', yo ni en cuenta con ese %$&".

"Me empezaron a llegar mensajes de bastantes actores y de gente del medio de así de que 'oye, sabes cuánta gente ha estudiado 40 años en el cine y no ha podido lograr eso, tú lo has hecho sin siquiera hacer nada, sin siquiera imaginártelo lo has hecho', son muchas emociones", comentó.

PLANES A FUTURO

Sobre si continuará haciendo música o hará más películas contestó: "Voy a tratar de darle un poquito a las dos, a mí me gusta la fotografía, imagínate".

"Tengo varios proyectos en puerta, me están considerando para varias películas y series de productores y directores que conozco y que han visto la película", finalizó.

