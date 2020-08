¿Que esperas para ver el trailer de Phineas y Ferb: La Película?

´Phineas and Ferb The Movie: Candace Against The Universe´, se estrenará el 28 de agosto por medio de una plataforma de streaming

Los Ángeles.- Las buenas noticias llegaron para los amantes de Phineas y Ferb, pues se dio a conocer el primer adelanto de la película, Phineas and Ferb The Movie: Candace Against The Universe, la cual viene con una nueva canción.

Pese a que su último capítulo se transmitió en 2015, la popularidad e insistencia de los seguidores llevó a una compañía de animación a crear una nueva entrega, en la pantalla grande, de las historias de los dos hermanastros.

Aunque hasta el momento poco se sabe de esta historia, se dice que Phineas y Ferb viajarán por el cosmos mientras buscan a su hermana Candace, que ha sido robada por extraterrestres.

An exclusive sneak peek? We´re SO busted! Enjoy this first look at Phineas and Ferb The Movie: #CandaceAgainstTheUniverse´s original song "Such A Beautiful Day" from #ComicConAtHome. Start streaming the Original Movie Aug. 28 only on #DisneyPlus. #PhineasAndFerbMovie pic.twitter.com/ghct5QQwPR — Disney+ (@disneyplus) July 25, 2020

Prueba de ello fue el adelanto de la cinta que salió en las recientes horas, donde Candace aparece interpretando la canción Such A Beautiful Day. En ese momento, expresa lo feliz y hermoso que va su día, hasta que recuerda los incidentes que ha vivido con sus hermanos.

Se sabe que el proyecto va por buen camino, ya que traerá de vuelta a los creadores Dan Povenmire y Jeff Marsh como productores ejecutivos; además, la película incluye de regreso a gran parte del elenco en inglés.

Por lo pronto, se sabe que Phineas and Ferb The Movie: Candace Against The Universe se estrenará el 28 de agosto por medio de una plataforma de streaming.