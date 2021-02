Daft Punk anuncia su separación después de 28 años juntos

Tras casi tres décadas de estar juntos y un sinfín de éxitos, los dj franceses creadores de éxitos como "Around the world", "Instant Crush", "Get Lucky " entre otros, terminaron con los rumores de su posible regreso el día de hoy.

Daft Punk saltó a la fama en 1993, creando un fuerte movimiento de música electrónica que definiría por completo la escena electrónica actual, iniciando en Francia y después llegando a todos los rincones del planeta. Su primer disco "Homework" fue un éxito descomunal en Europa, de este se desprenden canciones icónicas del grupo como Around the World y Da Funk.

Para el inicio de siglo el éxito del dúo francés comenzó a ser más prometedor, pues en el 2001 publicaron Discovery, superando por completo a Homework. A la fecha este disco sigue cosechando éxito, teniendo certificaciones diamante por sus ventas al redor de todo el mundo.

El disco está acompañado por una película animada llamada Interstella 5555: The Story of the Secret Star System donde se pueden escuchar todas las canciones del disco y del cual se desprenden varios de los videos que se emitieron en tv, es aquí donde el single "One More Time", catapultó a un nivel exorbitante al par de DJ.

Para el año 2013 llegó su consagración y lo que hasta ahora será su nuevo disco "Random Access Memories", reinventando por completo el género electrónico y obteniendo varios premios Grammy, considerados los más importantes de la industria musical, entre ellos el de Álbum del año, dejando fuera al favorito en ese entonces Red, de la cantante estadounidense Taylor Swift.

La noticia de su separación sorprendió por completo a los fans, quienes bajo la teoría del regreso del grupo cada 7 años pensaron que el video posteado el día de hoy tendría que ver con su regreso.

Sin embargo, no fue así. En el video titulado Epilogue con una duración de 8 minutos el grupo anuncia su separación Las imágenes, salvo un gráfico con los años de actividad de la banda, corresponden a la película Electroma.