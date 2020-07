Cynthia Rodríguez sube la temperatura en bikini, pero sin depilarse

Ciudad de México.- La conductora de TV Azteca Cynthia Rodríguez causó furor en las redes sociales durante las últimas horas, esto luego de haber publicado una fotografía en bikini y confesando que no se ha depilado durante toda la cuarentena.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Cynthia compartió la fotografía que por ahora ya cuenta con más de 150 mil likes en la plataforma.

"La honestidad es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por eso me atrevo a confesarles que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto; ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de sí mismas, reales, valientes y aguerridas"