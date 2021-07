Benifer está más vivo que nunca... ¡Así festejaron el cumple de J. Lo!

Jennifer Lopez y Ben Affleck hicieron una escapada romántica a Saint-Tropez, Francia, para celebrar el cumpleaños 52 de la "Diva del Bronx". La pareja del momento alquiló un yate de lujo y fue vista festejando en el elegante restaurante L´Opera.

Los invitados compartieron en las redes fotos y videos de la fiesta de cumpleaños, mientras que J.Lo y Ben no ocultaron sus muestras de cariño, besándose y divirtiéndose sin importarles que los estuvieron grabando. Incluso en un momento de la noche se movieron al ritmo del tema Jenny from the block.

La pareja abandonó el lugar de madrugada rodeados de numerosos guardaespaldas. Horas antes del festejo la artista de origen latino deslumbró con su impresionante figura mientras posó con un diminuto bikini y oficializó su relación con el actor al mostrar un apasionado beso con el nominado al Óscar.