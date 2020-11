Comparte Jaime Lozano historias de inmigrantes

Las experiencias de artistas extranjeros en Estados Unidos están inmersa en el álbum Jaime Lozano & The Familia

Lozano contó con la participación de colegas como Alex Lacamoire, Bobby Pulido, Gaby Moreno, Florencia Cuenca, Mandy González y Mauricio Martínez, además de Lin-Manuel Miranda, quien dedicó un mensaje al regiomontano.

"Si eres un inmigrante en EUA tendrás que trabajar 10 veces más duro para alcanzar la planta baja. Es un proceso de dejar tu tierra, un viaje, una dislocación de estar en un nuevo mundo y el choque cultural de cómo te ve ese mundo. Jaime honra ese viaje y le da una vida musical en este álbum: él ha hecho 10 veces este trabajo para traerte este mosaico. Disfrútalo", se lee en el texto que contiene el álbum.

"Si los sueños tuvieran un soundtrack, uno de mis grandes sueños sonaría exactamente como este álbum. Todos somos inmigrantes en este mundo y necesitamos permanecer juntos. Me siento honrado y orgulloso de que estos asombrosos intérpretes se unan a La Familia" compartió Lozano.