'American Horror Stories': ¿cuántos episodios tendrá la primer temporada?

Luego de semanas de espera, finalmente Hulu estrenará American Horror Stories, la nueva antología de American Horror Story.

FX será el encargado de transmitir los episodios de la primer temporada, y una vez que el servicio de streaming Star+ llegue a México (el 31 de agosto), ahí estarán disponibles.

You're not dreaming. Episodes 1 and 2 of American Horror Stories are now streaming. ONLY on #FXonHulu. #AHStories #AmericanHorrorSummer pic.twitter.com/IywX948ip5