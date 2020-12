Cada Navidad la canción "All I Want for Christmas Is You" interpretada por Mariah Carey alcanza la cima de la lista Hot 100 de Billboard

"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey: ¿Cuánto ha ganado por la famosa canción?

Mariah Carey volvió a colocar su canción "All I Want for Christmas Is You" llegara a la cima de la lista Hot 100 de Billboard después de alcanzar las 812 millones de reproducciones en Spotify.

La canción fue lanzada en 1994 y fue incluida en la banda sonora de la popular película de 2003 Love Actually, se ha convertido en el clásico en estas fechas de fin de año y le ha dejado grandes dividendos a la artista estadounidense de 50 años de edad.

I'm so so thankful to every fan in every country around the world for your never-ending love and support. Thank you @SonyLegacyRecs for this incredible surprise commemorating the global success of Merry Christmas and All I Want For Christmas Is You! ??????#L4L pic.twitter.com/kSaD5QXj4b — Mariah Carey (@MariahCarey) December 21, 2020

De acuerdo con un estudio The Economist, para el 2017 esta canción ya le había dejado al menos 60 millones en regalías y es el single navideño más vendido de una intérprete femenina, con más de 16 millones de copias vendidas. Se estima que cada año obtiene más de 600 mil dólares de ganancias.

Junto con la canción, su álbum "Merry Christmas" también resurgió este año y alcanzó el puesto número 10 en el Billboard 200.

"All I Want for Christmas Is You" se convirtió en la canción navideña más escuchada de Reino Unido y hace un año fue la ganadora en Estados Unidos.

Ante la gran aceptación de las personas, Mariah Carey expresó su emoción a través de redes sociales y dio las gracias a todos sus fans por seguir escuchando su canción.

La popularidad de la canción regresó gracias a que también se encuentra disponible en múltiples listas de reproducción de plataformas musicales digitales.

Además, de los 10 mejores sencillos de Billboard Holiday 100 este tema es una de las dos únicas canciones que tiene un video musical, por lo que se convierte en una de las opciones más populares en YouTube

La cantante no ha dejado de celebrar un solo año la Navidad y en este 2020 estrenó un especial navideño para Apple TV llamado "Mariah Carey´s Magical Christmas Special" y compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales.