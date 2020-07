Cristian Castro confiesa que si arremetió contra Verónica Castro

Ciudad de México.- Fue hace apenas unas semanas que los Castro se involucraron en una gran polémica ocupando los titulares de diversos medios de comunicación.

Esto luego de que Yolanda Andrade revelara en un programa argentino que Cristian Castro ´golpeó, ahorcó y pateó´ a Verónica en las escaleras de su residencia.

"Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira... La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación (de ellas dos)", relató la conductora de Monste & Joe.

Por su parte, el cantante fue cuestionado al respecto y detalló los hechos argumentando que tuvieron una pelea como todas las familias las tienen.

El interprete de ´Azul´ añadió que las discusiones habían incluido insultos, gritos e incluso jaloneos mismo que le es imposible detener, pero subrayó que tal mal entendido fue hace 15 años.

"He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia!", confesó Cristian Castro.

"Siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y [es común] que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón", concluyó.