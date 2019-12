Cristian Castro revela que él y Thalía ´sintieron cosas bonitas´

El cantante Cristian Castro, sobrino de Ramón Valdez, quien dio vida al personaje de "Don Ramón" en el programa El Chavo del 8, confesó que tuvo un breve romance con Thalía, y que su amistad con Luis Miguel se terminó debido a una mujer.

Durante su participación en el programa argentino PH: Podemos Hablar, el intérprete dijo que es la primera vez que revela que tuvo algunos días en los que Thalía y él "sintieron cosas bonitas".

"Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios, pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas. Lo único que quiero es que no se entere su marido", contó sin dar más detalles.

Sobre Luis Miguel, relató que compartían muchos momentos juntos; sin embargo, su amistad se terminó porque "El Sol" comenzó a "enamorar" a Daisy Fuentes, la chica con la que Cristian salía.

"Estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", recordó.

Daisy y Luis Miguel fueron pareja durante un tiempo y aunque su relación terminó, los cantantes nunca volvieron a recuperar su amistad, "quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto.

"Solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así", destacó.

En cuanto a la relación con su padre, el artista recordó que lo conoció cuando tenía 30 años y en todo ese tiempo era "todo un drama de mi vida, fue frustrarte también no tener contacto con un señor que sabía que era una figura pública".

El hijo de la actriz Verónica Castro comentó que sintió mucho la ausencia de su papá en su infancia e incluso llegó a pensar que era un hijo no deseado, por lo que tenía miedo de conocerlo. "Le pregunté a mi madre si realmente él me quería tener o no".

Refirió que su mamá le decía que "fue el romance de su vida, que era muy seductor, muy caballero. Y que, aunque él fuera algo feo, todas las chicas guapas querían estar con él. Tenía un imán muy fuerte".

Recordó que cuando tuvo 30 años se animó a buscar a su padre "le dije a mi manager que era momento de conocerlo para hablar con él. Ya había superado algunos miedos, estaba grande y quería que me contara su versión".