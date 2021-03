'Cosas que nunca hablé con mi madre', un libro de 17 historias increíbles de madres e hijos

¿Cómo es la relación con tu madre? Este tema tan álgido y apasionante está plasmado en 17 historias que desnudan la relación madre-hij@ y que –por paz mental– es muy recomendable leer. El libro "Cosas que nunca hablé con mi madre", de editorial Planeta, presenta ese sentir de los hijos hacia una mamá, que bien puede ser la mejor amiga, la confidente, la enemiga, la callada o ausente. Pero, es nuestra madre y su imagen nos marca.

En esta edición 2021 de "Cosas que nunca hablé con mi madre" se incluye la colaboración de dos mexicanas; Orly Beigel y la psicóloga Melissa De Haene, quien nos platicó su experiencia en este texto. ´´La realidad es que al principio me dio mucho miedo que mi mamá no me dejara publicarlo. Cuando lo vio lloramos mares de lágrimas y me dijo tienes que hacerlo, está increíble´´, platica De Haene quien participa con: Cuidado con el Silencio.

La también fundadora de la plataforma digital "Mamá sin letras chiquitas", destacó que ´ ´Tenemos 17 historias muy reveladoras, que hablan de abuso, de muerte, de malas relaciones y creo que fue una manera de romper el silencio por parte de todos los autores que participamos´ ´, añade.

La psicóloga mexicana recomienda hablar con nuestra madre, esa comunicación que muchas veces por pena o algún otro sentimiento, se olvida. ´´La desinformación hoy en día es una elección. Así como tenemos tiempo de estar en redes sociales tenemos tiempo de informarnos de sitios confiables y cambiar nuestra maternidad hacia lo que nosotros nos prometimos como madres.

Cosas que nunca hablé con mi madre está dirigido para todos, no sólo para quienes tienen una mala relación con su progenitora, sino también para quienes ya no tienen a su madre, ´´tú puedes tomar el libro, leerlo y empezar a escribir tu historia y decirle a mamá todo lo que no le dijiste´´ , expresa.