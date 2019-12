Cortan escena de "Mi Pobre Angelito 2", donde aparece Donald Trump

Una televisora canadiense programó en víspera de navidad, la transmisión de la cinta Mi pobre angelito: perdido en Nueva York, segunda parte de la saga, en la que aparece en una escena el presidente estadounidense Donald Trump.

Lo curioso es que el cameo de Trump fue suprimido por el canal televisivo. Ante la polémica generada en las redes sociales, la cadena aseguró que se quitó la escena por cuestiones de tiempo, ya que la cinta se adaptó para televisión y se suprimieron varias escenas.

En la escena que se borró se veía a "Kevin McCallister" (Macaulay Culkin), a su llegada al hotel The Plaza de Nueva York y pregunta al ahora mandatario, dónde está el lobby. "Al final del pasillo, a la izquierda", responde. El magnate era dueño del inmueble cuando se filmó la película en 1991.

El hecho sucede justo cuando el presidente Trump comentó a los miembros del servicio en el extranjero que se sentía honrado de haber participado en la cinta. Una película que, dijo, fue "uno de los mayores éxitos navideños".

La cadena de televisión aclaró a CNN, que las ediciones se hicieron en 2014 "cuando adquirimos la película y antes de que el señor Trump fuera elegido presidente".

En una publicación en redes sociales, el presidente Trump, reaccionó con humor al recorte y escribió: "¡La película nunca será la misma! (sólo bromeo)".

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7