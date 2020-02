Contarán una historia de amistad y rock & roll en Jersey Boys

La historia detrás de la banda The Four Seasons tiene todos los elementos de un auténtico drama, en la que un grupo de amigos soñadores originarios de Nueva Jersey, lucharon ante varios obstáculos para conseguir el éxito. Sin embargo, los conflictos internos y hasta la mafia, jugaron un rol decisivo. Así es Jersey Boys, el musical de Broadway ganador de seis premios Tony, que comenzará su temporada en la ciudad el 27 de febrero, en el escenario del Showcenter Complex.

´´Son cuatro chicos que crecieron en el mismo vecindario en Belleville, Nueva Jersey, que jamás pensaron en llegar a ser figuras del rock & roll de aquella época, en realidad es una historia que trata de los obstáculos que se superan con la amistad, y es muy humana, porque se puede conectar con diferentes tipos de audiencia, es la parte más emocionante de llevar el musical a otros escenarios´´, expresó el actor y cantante Jon Hacker, quien interpreta a Frankie Valli, vocalista líder de The Four Seasons.

La historia se presenta en un formato documental a través de las vivencias de sus integrantes, por lo que los personajes de Frankie, Tommy DeVito, Bob Gaudio y Nick Massi, comparten la tarea de narrar los hechos al público, mientras canciones clásicas de The Four Seasons, como Big Girls Don't Cry, Sherry y Can't Take My Eyes Off You, se convierten en un acompañamiento musical que colabora con la narrativa.

Puede interesarte...

Para interpretar a Frankie Valli, Hacker destacó el encuentro que sostuvo con el cantante, quien permanece en activo a sus 85 años de edad. ´´Para actuar como él, observé varios de sus conciertos y entrevistas, porque tenía una responsabilidad muy importante al interpretar a una persona que sigue viva y que puede ver tu trabajo, pero conocerlo fue increíble, porque me dio información muy importante para entender sus obstáculos y experiencias´´, recalcó.

Con una larga tradición de ser uno de los musicales de Broadway más exitosos de los últimos años, Jersey Boys realizará la primera función de su temporada el próximo jueves 27 de febrero, a las 20:30 horas, y se despedirá de la ciudad el domingo 1 de marzo. Para disfrutar de la obra, los boletos están disponibles en la plataforma SuperBoletos, así como en taquillas del Showcenter Complex, con precios entre los $350 y $1,470 pesos.