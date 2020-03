´Constantine´ espera sorpresas para la nueva temporada de Legends of Tomorrow

Directo desde el mundo de Legends of Tomorrow llegó a tierras regias Matt Ryan, artista que da vida a John Constatine en la exitosa serie de superhéroes que actualmente se encuentra en su quinta temporada. ´´En esta ocasión exploramos una historieta de los cómics que adaptamos para la serie y John realmente va a pasar por varias cosas, y eso es fantástico´´, expresó.

El galés, quien comenzó a interpretar al papel desde el 2014 en su propia serie, aseguró que los nuevos episodios de la producción de CW serán más increíbles. ´´Toda la temporada es sorprendente e incluso más loca que la cuarta, no sé como el equipo creativo logra esto, pero en serio lo hacen´´, declaró.

De igual manera, Ryan estrenará próximamente la cinta Adverse, donde comparte créditos con un importante reparto. ´´Se espera que salga este año, no sé exactamente la fecha, el actor principal es Thomas Ian Nicholas, que muchos recuerdan por su trabajo en los filmes de American Pie, y cuenta con un gran elenco en el que están Mickey Rourke y Lou Diamond Phillips´´, comentó.

´´La mayoría de mis escenas fueron con Mickey y yo soy fan de él desde que empecé en la actuación y fue un placer trabajar con él, es un gran actor y le aprendí muchísimo. No he visto la película, pero verlo a él actuar hizo que me dieran muchas ganas de verla cuando esté terminada´´, indicó Matt, quien hoy y mañana estará firmando autógrafos y tomándose fotos con los fans que acudan al evento.

Además del actor galés, la edición número 56 de La Conve también contará con invitados como reconocidos actores de doblaje y cosplayers, y entre su agenda de actividades destaca un pequeño homenaje este sábado a Luis Alfonso Mendoza, artista que prestó su voz a distintos personajes a lo largo de su trayectoria.