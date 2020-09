¿Cómo enfrentar el miedo a contagiarse del COVID-19 en el trabajo?

NUEVO LEÓN.- A más de cinco meses de que la pandemia del COVID-19 llegara a México, miles de personas continúan enfrentando diariamente su miedo a contagiarse del coronavirus y exponer a sus familiares por llevar a cabo sus funciones laborales en empresas u oficinas.

En una encuesta realizada por INFO7 y El Horizonte se determinó que 7 de cada 10 regiomontanos viven temerosos por la posibilidad latente de contagiar con la sepa a integrantes de su familia, entre los que destacan los menores de edad y los adultos mayores con comorbilidades.

Sin embargo, una de las cosas que debemos tener siempre en mente es que la economía de Nuevo León y México debe de reactivarse, por lo que te presentamos algunos consejos que la psicóloga Lydia Manzanares nos brindó sobre cómo enfrentar estos miedos que se viven el ámbito laboral.

"La palabra exagerar es diferente para todos, pero simplemente debemos seguir al pie de la letra las medidas sanitarias indicadas por las empresas como lavar las manos, no compartir alimentos, llevar gel antibacterial y usar cubrebocas. Hay que seguir los protocolos", comentó Manzanares.

La psicóloga Lydia Manzanares reafirmó que en caso de ser un caso sospechoso se debe de tomar conciencia y actuar lo más pronto posible para no poner en riesgo a los compañeros de trabajo, así como la salud de uno mismo.

Teniendo conocimiento sobre el contagio, ahora si optar por aislarse para evitar la propagación.

"Tenemos que transformar los pensamientos para que no nos paralice el no tener una respuesta a una situación. El virus ha entrado a nuestras vidas y no pensar al grado de obsesionarse", relató.