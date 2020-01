Conoce las celebridades de Hollywood que tienen un gran parecido

No es raro que se piense en el rostro de Samuel L. Jackson cuando en realidad se refiere uno a Laurence Fishburne. O que se confunda al protagonista de la saga de Harry Potter con el de "The Lord of the Rings". Los parecidos en Hollywood no son pocos. He aquí algunos ejemplos.

ZOOEY DESCHANEL Y KATY PERRY.

Una es una estrella de la canción y la otra una actriz, hermana de la también actriz Emily Deschanel.

Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, nació en 1984, en California, EE.UU. Con su canción "I kissed a girl" saltó al estrellato mundial en 2008. Desde entonces, continua su carrera en la música.

Zooey Deschanel nació en 1980, en Los Ángeles, también en California. Comenzó su andadura en el mundo de la interpretación a muy temprana edad marcada por las carreras de sus padres. Es hija de un director cinematográfico y de una actriz. A pesar de estar centrada en su carrera en el séptimo arte, Deschanel también canta y ha llegado a hacerlo en algunos de sus trabajos en la gran pantalla.

RYAN GOSLING Y RYAN REYNOLDS.

Son dos de los actores que más suspiros han causado en los últimos años. Ambos comparten nombre, país natal y, para muchos, también parecido. Son Ryan Gosling y Ryan Reynolds.

Ryan Gosling nació en 1980 y Reynolds, cuatro años antes, en 1976. Los dos son canadienses y actores mundialmente famosos. Gosling fue Noah en "The Notebook" (2004) y también protagonizó la vuelta de los replicantes en "Blade Runner 2049" (2017).

Reynolds, por su parte, ha protagonizado filmes como "Deadpool" (2017) o la serie de televisión "Two guys and a girl".

Ambos parecen ser conscientes de su parecido y aseguran haber sido los protagonistas de confusiones: "El otro día, un tío me dijo que estaba maravilloso en "La La Land" y no lo corregí porque, la verdad, es que Ryan lo estaba", dijo Reynolds en la entrega de los Globos de Oro en 2017.

ISLA FISHER Y AMY ADAMS.

El parecido físico entre estas dos actrices es asombroso. No solo comparten color y estilo de pelo, sino facciones muy características de sus rostros.

Amy Lou Adams nació en Italia en 1974 y tiene la doble nacionalidad, italiana y estadounidense. Isla Fisher nació dos años después en el sultanato de Omán, aunque es australiana.

Adams ha aparecido en películas de diferente índole y con notable éxito. Desde "Man of steel" (2013) a "Arrival" (2016) pasando por "On the road"(2012) o "The fighter" (2010). Fisher, por su parte, ha formado parte del reparto de "The great Gatsby" (2013), "The beach bum" (2019) o "Blithe spirit" (2020).

Fisher, aprovechando su parecido con Adams, mandó una felicitación navideña a sus familiares intercambiando su cara con la de su compañera de profesión. Según cuenta un medio español, nadie se dio cuenta.

MILA KUNIS Y SARAH HYLAND.

Sarah Hyland, una de las protagonistas de "Modern family" desde 2009, guarda un gran parecido con la actriz Mila Kunis. Aunque es siete años más joven que ella.

"Mila me dijo que siempre la llaman por mi nombre y que a veces les sigue la corriente porque la hacen sentir joven", dijo Hyland a la revista InStyle.

Milena Markivna Kunis nació en 1983 en la actual Ucrania, por aquel entonces aún parte de la Unión Soviética, y mantiene su nacionalidad de origen junto con la estadounidense. Sarah Hyland es una neoyorkina de nacimiento y vino al mundo en 1990.

Ambas se curtieron en la interpretación en comedias de situación. Kunis se hizo famosa por la serie de televisión de Fox: "That ´70s Show" que comenzó a emitirse en 1998 y Hyland ha crecido siendo Haley Dunphy en "Modern family".

DAISY RIDLEY Y KEIRA KNIGHTLEY.

Daisy Ridley disfruta actualmente de la fama y el reconocimiento que le ha otorgado ser la última heroína del universo "Star wars". Keira Knightley también perteneció a la saga más famosa del mundo, interpretando a Sabé, la doncella de la reina Amidala en "Star wars: episode I - The phantom menace" (1999). Sin embargo, es más conocida por su participación en "Love actually" (2003) y por coprotagonizar varios filmes de la saga "Pirates of the Caribbean".

Las dos son británicas, pero Knightley nació en 1985 y Ridley en 1992. A esta última parece no gustarle mucho que le digan que se parece a su compatriota.

En una entrevista aseguró que ha sido comparada toda su vida con Knightley. "¿Por qué tengo que ser como otra persona? La gente siempre me ha dicho que me parezco a ella. En realidad, es verdaderamente frustrante", dijo al respecto, según publicó Yahoo News.

JAVIER BARDEM Y JEFFREY DEAN MORGAN.

Uno es español y el otro estadounidense, Javier Bardem nació en 1969 en Gran Canaria y Jeffrey Dean Morgan, en 1966 en Seattle. Los dos son actores de éxito, pero comparten más que su profesión, también tienen rasgos físicos muy similares.

Bardem ha desarrollado su carrera sobre todo en el mundo del cine, mientras que Dean Morgan es conocido por sus papeles en series de la pequeña pantalla como "Grey´s Anatomy", "The burning zone" o "The Walkind Dead".

El actor estadounidense es consciente de la confusión que a veces siente el público: "La gente tiene que vernos en una misma habitación para aclarar que, efectivamente, somos dos personas diferentes", dijo el actor a un medio español.