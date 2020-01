Conoce las 10 series que finalizaran este 2020

La lista incluye series longevas como Supernatural y otras cortas como Dark y The Good Place que no necesitaron más de cinco temporadas para concluir su historia

A lo largo del 2020 verán su final series dentro del gusto del público, algunas han permanecido más de 10 años; otras, con menos de cinco temporadas llegarán a su capítulo final.

Supernatural, la serie de los hermanos Sam y Dean que tendrá su cierre después de 15 temporadas y más de 300 episodios. Así mismo Criminal Minds se despedirá tras 15 años.

Modern Family, una de las familias más reconocidas y queridas por la audiencia verá su última emisión tras 11 temporadas.

Las series de superhéores también despedirán a dos producciones: Arrow, de DC Comics que se mantuvo al aire durante ocho temporadas, y Agents of SHIELD, spinoff creado tras The Avengers (2012) se va luego de su sétima temporada.

The 100, drama de ciencia ficción concluirá tras su capítulo número 100, mientras How To Get Away With Murder nos mostrará el desenlace de Annalise Keating y sus estudiantes tras aquél famoso asesinato.

Tres series de Netflix se despiden con menos de cinco temporadas: The Good Place, protagonizada por Kristen Bell, sabrá si ella y sus amigos logran vencer al sistema para pasar la eternidad en El Buen Lugar. Mientras que Anne With an E y Dark, la producción alemana sobre viajes en el tiempo, también se despedirán de la pantalla chica.