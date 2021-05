Conoce a Andrea Meza, la mexicana que ganó la corona de Miss Universo

Miami, Florida La mexicana Andrea Meza fue coronada como Miss Universo en una verdadera fiesta latina , pues la primera y segunda finalistas fueron Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Janick Maceta, respectivamente.

Meza, una ingeniera de software de 26 años, logró la tercera corona de Miss Universo para México, después de Lupita Jones, quien ganó en 1991, y Ximena Navarrete, quien logró el título en 2010. Miss México, oriunda del estado de Chihuahua, se había destacado desde los primeros días de la competencia, que tuvo lugar en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, situado en Florida.

Miss Bolivia, Lenka Nemer, recibió el primer ´Premio Impacto´, por su organización Huertos urbanos, en la que enseña a habitantes de comunidades pobres a cosechar sus propios alimentos.

El espectáculo, conducido por el actor, productor y presentador Mario Lopez, y la ex Miss Universo Olivia Culpo, comenzó con la presentación de las candidatas enfundadas en vestidos cortos de lentejuelas en alegres tonos de naranja, verde esmeralda y azul turquesa, que se presentaron al ritmo de canciones de Pitbull.

El cubano estadounidense había sido anunciado como el artista invitado, pero que a última hora fue sustituido por Luis Fonsi, sin mayores explicaciones. El cantautor puertorriqueño fue el encargado de darle la tradicional serenata a las cinco finalistas y lo hizo entonando su más reciente tema Vacío.

En su discurso final ante el jurado a la mexicana le tocó desarrollar el tema del cambio en los estándares de belleza, y comentó: "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en ver cómo nos vemos.

"Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en el alma, y los valores en que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tienen valor", afirmó la nueva Miss Universo.

