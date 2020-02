Conoce a las famosas que se unieron al paro nacional

Cecilia Suárez, Zuria Vega, Luis Gerardo Méndez, Rebecca Jones son algunas de las personalidades del medio artístico que se han sumado a la campaña Un día sin mujeres, con la finalidad de alzar la voz contra la violencia de género.

A través de sus redes sociales, alzan la voz y aprovechan su influencia como figuras públicas, para invitar a la ciudadanía a ser parte de este paro nacional, que se celebrará el próximo 9 de marzo.

Actrices como Cecilia Suárez y Zuria Vega no escribieron nada, simplemente subieron el cartel de esta campaña nacional, con el fin de sus seguidores apoyen y lo repliquen, lo que se vio reflejado de inmediato.

09·MARZO·2020

Cada día, la violencia de género en México cobra la Vida de 9 mujeres. @theherostore_ lanza hoy esta campaña para apoyar a @fundacionorigen y otras seis fundaciones que dedican sus esfuerzos a erradicar la violencia contra mujeres y niñas. El 50% de lo recaudado por la compra de esta camiseta hace la diferencia.

Mientras que el actor Luis Gerardo Méndez, escribió solo una breve dedicatoria al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la que pide acabar con los feminicidios, ya que esa es debe ser la prioridad de este mandato.

"Ya basta. Señor presidente López Obrador: Acabar con los feminicidios debe ser prioridad de este gobierno. No rifas. No las mañaneras. No nada. No excusas. #unDíaSinMujeres #unDíaSinNosotras", escribió el actor de cintas como Nosotros los nobles.

No excusas. #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras pic.twitter.com/RZGJQiNiNM — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) February 19, 2020

Rebecca Jones reitero su apoyo a la campaña y comentó a la prensa que las mujeres tienen las agallas para no detenerse ante nada. Además de invitar a ser parte de este evento y contribuir a un cambio de mentalidad.

También la conductora Adela Micha anunció que se unió a esta iniciativa, así como la cantante Natalia Lafourcade y Mon Laferte

?? Que ninguna mujer se mueva el nueve de marzo

?? Que ninguna mujer se mueva el nueve de marzo

?? ¿Te sumas?#UnDiaSinMujeres déjame tus comentarios las leo... #MeLoDijoAdela #NiUnaMás — Adela Micha (@Adela_Micha) February 19, 2020

Esta iniciativa fue lanzada en días recientes, por un grupo de activistas que convocan a realizar un paro nacional, en el cual se pide a las niñas y mujeres que no salgan a la calle, no compren nada, no vayan a la escuela, etc.

Este paro se dará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se ésta convocando del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino.