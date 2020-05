Confirman serie de Percy Jackson en Disney+; exigen a Lerman para Poseidón

Las novelas de Percy Jackson se convirtieron en una sensación para luego ser llevadas a la pantalla grande siendo una de las películas favoritas del momento producidas por 20th Century Fox.

Aunque no vendió demasiadas entradas a comparación de ´Harry Potter, el escritor y creador de la saga Rick Riordan, decidió volver a apostar por el proyecto pero ahora dandole una nueva vida en una serie para Disney+.

La noticia se confirmó mediante un video en sus redes sociales causando sensación entre todos los fanáticos.

Asimismo, los seguidores han causado euforia en redes sociales pues exigen a Logan Lerman, protagonista de Percy Jackson como Poseidón, debido a que los años que han transcurrido pueden darle ventaja para el papel del personaje adulto.

Aunque el actor no ha confirmado nada aún, si mostró su felicidad al enterarse de la buena nueva.

Excited to see this! Hope it gets the adaptation the books deserve. Congrats @rickriordan https://t.co/ReE6EjJICV