Michelle Rodríguez confirma que Toretto irá al espacio en Rápido y Furioso 9

Hollywood, California.- Lo que comenzó como una historia de bandidos y carreras callejeras en Los Ángeles, pronto se transformó en una de las más frenéticas sagas de películas de acción, con vistosas explosiones, proezas que desafían las leyes de la física, espionaje, fantasiosos artilugios tecnológicos y mucho CGI.

Ahora, la saga ha decidido hacer un salto fuera de este mundo, pues recientemente, Michelle Rodríguez confirmó que algunos personajes viajarán al espacio en la próxima entrega de Rápido y Furioso.

Esta noticia comenzó hace meses como un rumor por parte del cantante y también protagonista de la saga Ludacris.

"Oh, de ninguna manera. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Mira qué pasa? La gente empieza a hablar entre bastidores, hombre. Cuando una película no sale y se olvida de ella, las cosas se descubren. Se suponía que nadie sabía eso de Fast and Furious 9... Oh, bueno, no, yo no soy. No tengo la suerte de llegar al espacio. Pero conseguimos una escritora y mostramos mucho amor, creo, en este caso. Gracias a Justin Lin. Pudimos encontrar un poco más de atención y amor por las chicas de la película. Así que tengo muchas esperanzas de que eso se refleje en el producto final". Michelle Rodríguez.