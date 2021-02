¡CONFIRMADO! Ya hay actriz para Supergirl en el DCEU

Más noticias buenas para los fanáticos del Universo Extendido de DC, (DCUE) hace unos días se revelaba el avance definitivo de la "Snyder Cut Justice League". Pues el día de hoy se ha confirmado la actriz que tendrá interpretará a Supergirl en el DCEU.

En los cómics, Kara, nombre terrícola para Supergirl, es prima del "Hombre de Acero"

De acuerdo con el medio Deadline, el director argentino, Andy Muschietti, dio la noticia a la actriz Sasha Calle, por video llamada. Hay que recordar que el personaje de Supergirl hará su aparición en la película de Flash.

El director comentó que recibió audiciones de muchas partes de América Latina, ya que la idea era una actriz con raíces latinas para el papel, por lo que se decidieron por Sasha Calle.

"Vi más de cuatrocientas audiciones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia. El talento a disposición fue verdaderamente increíble y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos a una actriz cuyo destino era interpretar este papel"., dijo Muschietti.

"Puedes Volar", dijo el director, antes de darle la noticia a la actriz.

Breaking news from Director Andy Muschietti on Instagram:



Re-post: Andy Muschietti | Been doing a lot of flashbacks lately but today is about a Flash forward. #TheFlashMovie @SashaCalle pic.twitter.com/3vD3XP2rbd