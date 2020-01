Confiesa Lizbeth Rodríguez que fue abusada por su padre

Lizbeth Rodríguez, conductora de los famosos videos de Youtube, "Exponiendo infieles", confesó que fue abusada por su padre.

La "Chica Badabun" detalló que cuando tenía apenas 5 años de edad su padre le realizaba tocamientos por las noches.

El video tiene una duración de 11 minutos, mismo que comienza advirtiendo que el video no es algo convencional, "pero es un video necesario".

"La persona que se decía ser su papá la tocaba por las noches", confesó Liz.

Ella (Lizbeth Rodríguez) pensaba que se trataba de un delincuente que había entrado a su casa, pues nunca se atrevió a abrir los ojos por miedo; después cayó en la conclusión de que era su padre.

Fue entonces que un día decidió contarle a su madre lo ocurrido. "La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir; entonces yo le dije a mi mamá ´mi papá me toca en las noches'", cuenta en su video.

Sin embargo la mujer, inmediatamente salió de la habitación y al preguntarle al supuesto agresor este negó totalmente el señalamiento en su contra.

Fue ahí que Lizbeth Rodríguez decidió no contarle más cosas a su madre, ya que detalla su confianza en ella terminó cuando salió y le preguntó al "hombre de la casa".

Por último Liz dice que en distintas ocasiones le pedía a su "papá" que no lo hiciera, sin embargo relata que este siempre la amenazaba.