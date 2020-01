Conductora se burla del labio leporino de Joaquín Phoenix

El nombre de este famoso actor de cine, Joaquin Phoenix, está en boca de todos, pues es el más misterioso de Hollywood que comienza su carrera hacia el Oscar.

Sin embargo, la presentadora de televisión Wendy Williams hizo comentarios muy desafortunados sobre el labio leporino del afamado actor.

Ante esto, las redes sociales estallaron en críticas, esta conductora estadounidense fue acusada de insultar a personas con paladar hendido mientras discutía la apariencia de la estrella de cine.

"Cuando se afeita el bigote tiene una fractura muy delgada. Tiene una de esas ... ¿cómo se llama? Labio leporino, paladar hendido", dijo.

Luego levantó el labio superior y dijo: "Me parece muy atractivo", lo que provocó la risa de la audiencia.

Después de enfrentar fuertes críticas, Williams escribió en Twitter que quería "disculparse con la comunidad hendida".

. @Bighill44 We´re thinking about Beau today as he is in surgery. I want to apologize to the cleft community and in Beau´s honor, our show is donating to @operationsmile and @AmerCleftPalate and encourage our Wendy Watchers to learn more and help support the cleft community.