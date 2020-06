Condenan crimen de Giovanni López

El director Guillermo del Toro expresó en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López tras ser arrestado violentamente por policías mexicanos por no usar cubrebocas, y exigió justicia.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió en su cuenta de Twitter.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Guadalajara, pero las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en EUA por la muerte de George Floyd, asfixiado por policías.

Otras estrellas también exigieron justicia, entre ellas Salma Hayek. "Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía Mexicana". Hayek acompañó su mensaje con una fotografía en la que porta un cubrebocas negro con la leyenda: "Justicia para Giovanni". Regina Blandón, Gael García y Molotov, también alzaron la voz en sus respectivas redes sociales.