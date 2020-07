Comunidad LGBT acusa a Eugenio Derbez de homofobia por parodia de Walter Mercado

México.- Tras el estreno de la serie documental de Netflix, ´Mucho mucho amor´, qué relata la vida de Walter Mercado, el humorista y actor mexicano Eugenio Derbez, publicó un video promocional de la cadena de streaming en la que habla sobre la parodia que él hacía sobre el astrólogo de la televisión.

Pese a que en el post y en el video, Derbez únicamente dice cosas positivas sobre Walter Mercado y aclara que los chistes y caracterización que realizó fueron en forma de homenaje. En la red social Twitter, su nombre se volvió tendencia luego de que un artículo de opinión del portal homosensual.com lo acusara de farsante y homofóbico.

Por el momento, esta situación desató una discusión en Twitter, donde muchas personas vociferan que los sketches de Eugenio Derbez no eran ofensivos, acusando a quienes se indignan por este tipo de cuestiones de ser intolerantes y ejercer la denominada ´cultura de la cancelación´.

Por otro lado, otros se muestran temerosos sobre quién será el próximo en ser acusado de algo similar, pues en el mundo de la comedia mexicana, existen muchos actores que han fingido ser homosexuales o de otro origen étnico con la finalidad de hacer reír o entretener.

La cultura de la cancelación es se refiere a un boicot por parte de los consumidores o fanáticos de algún famoso o industria, quienes ante alguna injusticia o acto nefasto deciden ya no consumir sus productos con la finalidad de que este quede en el olvido o se vea afectado laboral o económicamente a modo de represalia.

Recientemente, este fenómeno ha afectado la carrera de varios actores, directores de cine, empresarios y figuras públicas, quienes han sido acusados de ser políticamente incorrectos.

Gay twitter rosteando a Eugenio Derbez por sus bromas homofobicas? we LOVE to see it pic.twitter.com/XI6avY86gO