Compartirá Yanni, su pasión por la música con los regios

Con más de 30 años de trayectoria musical, el compositor y pianista Yanni no pierde la energía ni la emoción de entregarse completamente en el escenario, y es que más allá de interpretar sus éxitos en su instrumento, el artista de origen griego es conocido por derrochar energía al momento de dirigir su orquesta y por entregar un espectáculo que va más allá de lo musical, y con el que ha visitado una gran cantidad de países en los últimos años, previo a su regreso a la ciudad tras una ausencia de casi tres años.

´´La vida es una inspiración, tienes que vivir y abrir tu corazón para darte cuenta de ello, cada concierto no volverá a repetirse, y debes aprovechar cada uno de ellos´´, declaró en una entrevista.

Yanni, quien deleitará el oído de sus fans en la Arena Monterrey, este jueves a las 21:00 horas, en una noche que tendrá sorpresas, una vez que lanzó el sencillo Into the Deep Blue a finales del año pasado, por lo que será una de las canciones que estrenará en suelo mexicano, junto a otros éxitos como The Storm, One Man´s Dream y Santorini, entre otras.

´´Hay algo más importante que elegir las canciones que vamos a tocar, en realidad se trata de cómo las vamos a tocar para transmitir nuestra energía´´, destacó Yanni sobre la forma en que dirige las acciones de su orquesta, conformada por músicos de talla internacional como el baterista Charlie Adams, el percusionista cubano Yoel del Son, así como los violinistas Mary Simpson y Samvel Yervinyan, entre muchos otros más.

Con una trayectoria destacada que supera las tres décadas, en la que brilla su clásico álbum en vivo Live at the Acropolis, Yanni recientemente celebró el 25 aniversario de su estreno, y que se ubica como uno de los discos clásicos del género contemporáneo instrumental y del new age.

Los boletos para disfrutar del espectáculo que combina música clásica, contemporánea, de orquesta y con el toque energético de Yanni, están disponibles en la plataforma Superboletos y en taquillas de la Arena Monterrey, con precios entre los $440 y los $2,259 pesos. (Con información de Agencias)