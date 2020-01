Comparten una crítica desde el humor

La "Tetona Mendoza" gritaría: ´´México no está perdiendo el humor, sino se está haciendo amargo´´´, ¡ouch!. Y ¿cómo evitarlo?. Entras a redes y ves la oleada de polarización que hay no sólo en México, sino también en el mundo. ¡Pero hay una buena noticia!. El creador de la ´´Tetona Mendoza´´, Trino, y Gil Gamés, traen un libro lleno de crítica y humor: Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T.

No se asusten, se puede sobrevivir a todo hasta a este nuevo gobierno, dirían muchos. ´´Me gustó mucho hacer algo con Gil Gamés, además, soy una parte dentro del libro que viene a darle una visión no tan 4T. No soy tan drástico porque –principalmente– yo creo que votar por López Obrador tampoco es quedarse con los brazos cruzados y no realizar una crítica con humor´´, comenta Trino.

Agrega que México no debe perder el humor. ´´Yo creo que eso es lo que tiene el libro, una crítica pero desde el punto de vista humorístico´´, algo necesario en tiempos en la que las redes sociales pueden ser como ´´el Viejo Oeste´´.

´´Llegas como a una cantina y te empiezan a balacear sólo porque dijiste un chiste. Eso es lo que creo que ha pasado, se ha polarizado el país y no veo una reversa´´, afirma. Instrucciones para sobrevivir en el México de la 4T, da el justo medio para los tiempos que se viven. ´´La combinación de Gil Gamés, que escribe con humor y mis monos, les pueden dar esa accesibilidad a los chavos, lo pueden leer y ver monitos´´.

¿De qué trata el libro?

*Gil Gamés, realiza un análisis del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador iniciando con su candidatura y su toma de protesta. Toca los temas álgidos entre burlas y verdades. Las caricaturas de Trino dan el sabor y esa sátira tan perdida en el México del 2020.

´´Voté por el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el cual señalaba como culpable al neoliberalismo, pero ya después de un año le corresponde a su gobierno resolver", expresa Trino quien no teme confesar que sus hermanas dejaron de hablarle cuando se enteraron que votó por AMLO.