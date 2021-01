Comparan a Freddie Mercury con Karol G; desata discusión en Twitter

Monterrey, NL.- Desde las primeras horas de este jueves 21 de enero, los nombres de Freddie Mercury y Karol G, se volvieron tendencia en la red social Twitter. Para sorpresa de muchos, ambos términos se volvieron tendencia debido a una extraña comparación que planteó una usuaria entre ambos cantantes.

Aparentemente, fue el usuario @C4NGUR0 quien comenzó toda esta discusión tras publicar una imagen en la que mediante un símbolo de mayor y menor, se insinúa que la reguetonera es superior al mítico Freddie Mercury.

Tuit despierta el desprecio de una gran comunidad de fans

Tal como se podría esperar, la opinión de este usuario genero una gran cantidad de rechazo y burlas por parte de personas que consideran ilógica la comparación, pues Freddie Mercury es considerado como una gran pieza de la historia de la música popular. Éxitos atemporales como Another one bites the dust, Bohemian Rhapsody, We are the champions o We will rock you, han demostrado su vigencia entre públicos de diferentes generaciones.

ya lo arregle, no te preocupes pic.twitter.com/AOyXGPhFlO — ??? (@0nlythebrave27) January 20, 2021

En qué momento a alguien se le ha ocurrido decir que Karol G es mejor que Freddie Mercury pic.twitter.com/li6UEKqvni — ?????????? ?? (@ilauraqueen) January 21, 2021

Yo, después de leer que alguien compara a Freddie Mercury con Karol g ?? pic.twitter.com/LAJI6qnn3d — Daimon?????????? (@Daimon_2909) January 21, 2021

¿Que pasa con la persona que dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury?



¿Todo bien en casa? ¿Si asistimos a la escuela? pic.twitter.com/avN8U2XsLd — Ms. Racoon Morningstar ?? (@imsracoon) January 21, 2021