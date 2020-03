Como película de desastre, el coronavirus devasta a Hollywood

omo si se tratara de la peor película de desastre salida de un estudio de Hollywood, la industria del entretenimiento ya enfrenta las secuelas del brote de coronavirus en Asia, Europa y ahora, en Latinoamérica. Desde el pasado 23 de enero, en pleno festejo del Nuevo Año Lunar en China, fecha aprovechada para los estrenos más esperados de la temporada, el gobierno ordenó el cierre de 70,000 cines, con pérdidas aproximadas por $1,000 millones de dólares, según cifras del portal Business Insider.

La contingencia se reflejó en la cancelación de dos premieres de alto perfil, pues para el estreno del remake en live action de Mulan, así como para No Time to Die de James Bond, se esperaba la visita del elenco a destinos de China y Japón para promover los filmes. Sin embargo, ahora las películas se unen a la lista de largometrajes que aún no cuentan con una fecha de salida definida en China, como es el caso de Sonic: La Película, La Maldición Renace y el próximo lanzamiento de la cinta animada de Disney, Unidos.

El futuro no luce muy alentador para el calendario del resto de 2020 y hasta 2021, pues lanzamientos como Mujer Maravilla 1984 y la novena entrega Rápido y Furioso, eran algunas de las apuestas más importantes de los estudios, que ahora analizan las pérdidas que arrojará el aplazamiento de sus estreno o el rodaje de sus nuevas producciones, como fue el caso de Misión Imposible 7, que suspendió las grabaciones programadas en Venecia, Italia.

La expansión del coronavirus también afecta a la televisión, pues la cadena CBS reveló que suspendió temporalmente la producción de la nueva temporada del reality show The Amazing Race, una competencia que lleva a equipos de participantes alrededor del mundo, por lo que se buscará reducir los riesgos para el staff creativo y técnico.

En el campo musical, los artistas han decidido quedarse en casa.

La banda de punk Green Day confirmó la cancelación de sus presentaciones en Asia debido a la epidemia, pues en marzo estarían en Tailandia, Filipinas, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Por su parte, la cantante canadiense Avril Lavigne también anunció acciones similares, pues realizaría 12 fechas a partir del 23 de abril, comenzando por Shanghai, China.

(Con información de Agencias)