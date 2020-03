Coachella se convertiría en el segundo evento cancelado por el coronavirus en EUA

El día de hoy, un funcionario de salud pública de California, habló de una posible cancelación del evento Coachella en su edición 2020, debido a que se dio a conocer un caso de coronavirus cerca de la sede del festival en Palm Springs.

Dicho evento esperado por muchos amantes de la música, se llevará a cabo los fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes, sin embargo, aún hay inquietud por saber si dicho festival sucederá.

En caso de ser cancelado el evento, este sería el segundo afectado en la zona, ya que el sábado pasado fue cancelado el torneo de tenis Indian Wells.

Los organizadores habían anunciado en un tweet que el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside había declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella.

