Chumel Torres no cambiará sus chistes tras acusaciones de racismo

"En el momento en el que yo haga algo que no vaya de acuerdo con mi conciencia sí me disculparé (...). Quiero hacer esa precisión. Yo le ofrecí esa disculpa a una mamá enojada porque no está bien que se burlen de su niño, no le pedí perdón al gobierno, dije lo humanamente correcto: Perdóneme, señora, usted es una mamá y a las mamás hay que respetarlas", aseveró.

"Yo no voy a disculparme por mi humor, no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien, yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice 'esto me ofende'. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir 'malditos indígenas'. Eso ni tiene chiste, ni es humor", explicó.